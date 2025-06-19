Тесть Прилучного Брутян объявлен в международный розыск

У звездного семейства начались серьезные проблемы

Тестя Павла Прилучного разыскивают по всему миру. Аршак Брутян, отец супруги актера, объявлен в международный розыск и заочно взят под арест по решению одного из столичных судов. Такой информацией с журналистами поделились осведомители из числа силовиков.

Согласно вердикту судебных экспертов, если мужчину поймают на территории России или экстрадируют в родную страну, он будет отправлен за решетку на срок в два месяца.

Предпринимателя подозревают в участии в нарушающей законы РФ организации азартных игр в составе группы с использованием служебного положения и получением выгоды в астрономических суммах. Согласно нашему законодательству, за такую деятельность мужчина может быть лишен свободы на срок до шести лет.

Отца красавицы Зепюр связывают с делом о подпольном казино, раскрытом в Москве в прошлом году. Тогда СМИ сообщали, что его вместе с другими фигурантами задержали, однако вскоре отпустили после беседы с полицией. Сейчас дело получило развитие, и звездный тесть официально стал обвиняемым.

Позже также появилась информация о том, что российским стражам порядка известно, в какую страну сбежал мужчина. Сейчас решается вопрос о возвращении беглеца в Россию, чтобы правосудие могло восторжествовать.

К слову, ранее Прилучный высказался о запрете на въезд в Латвию.