Смольянинов* заявил, что Хаматовой не запрещали играть в латвийском театре

Смольянинов* уличил Хаматову во лжи: беглецы-предатели разошлись во мнениях
Чулпан Хаматова. Кадр: YouTube
Мужчина уверяет что все не так, как рассказывает актриса

Артур Смольянинов* в свежем интервью раскритиковал заявление Чулпан Хаматовой о якобы запрете ее работы в латвийской столице. Поводом стал перенос шоу "Записки сумасшедших", в котором участвовала беглянка, из Латвийского Нацтеатра.

По словам актера, постановку никто не запрещал – изначально она должна была идти на латышском языке, так как по правилам культурного учреждения на его сцене нельзя показывать спектакли на другом языке. Именно поэтому, а не по каким-то надуманным причинам, проект перенесли в другое пространство, уверяет актер.

Он отметил, что в Риге есть Рижский русский театр имени Михаила Чехова, который продолжает выпускать премьеры на русском, и там успешно работают многие режиссеры. Более того, актриса недавно играла в театре "Дайлес" на латышском языке, что подтверждает отсутствие каких-либо официальных ограничений для нее в Латвии.

Таким образом, актер фактически обвинил коллегу в искажении фактов, заявив, что ее слова о запрете – неправда, а спектакль перенесли лишь по организационным причинам.

Ранее Хаматова эмоционально прокомментировала ситуацию с отменой постановки. Решение латвийских властей по русским вывело звезду из себя.

*признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов

Источник: YouTube-канал "Sheinkin 40" ✓ Надежный источник
