Актриса собственными руками разрушила свою карьеру

Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала конфликта страны с соседним государством, продолжает пытаться устроить свою карьеру за границей, но результаты очевидно далеки от желаемых.

После позорного увольнения из Нового Рижского театра актриса больше года остается без постоянной работы. Из-за незнания латышского языка, она так и не смогла адаптироваться в Латвии, а теперь ищет заработок на европейских и американских землях.

Собственноручно разрушившая свою карьеру в родной стране актриса запланировала на осень гастрольный тур. В сентябре она выступит в Германии со спектаклем "Записки сумасшедшего", однако билеты расходятся неохотно, в зале остается множество свободных мест. Стоимость начинается от 49 евро, но даже среди эмигрантов интерес к выступлению невелик.

Во Франции ситуация еще печальнее: зал заполнен менее чем наполовину, хотя самые дешевые билеты стоят от 65 евро.

Октябрь актриса проведет на американских землях, где запланированы гастроли по семи городам. Цены на билеты стартуют от 70 долларов. Судя по насыщенному графику, поездка носит сугубо коммерческий характер и будет попыткой компенсировать неудачи в Европе и отсутствие стабильной работы в Латвии.

Напомним, ранее Хаматова сделала резонансные заявления против России и попыталась обосноваться в Риге, однако ее главная постановка была запрещена к показу из-за русского языка, а сама актриса со временем лишилась места в труппе. Сегодняшнее положение белянки – это череда неудач и практически полное отсутствие зрительского интереса.

Напомним, актриса также попала в список тех, кто финансово поддерживал армию соседнего государства.