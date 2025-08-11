"Адские муки": стало известно о проблемах Кадышевой со здоровьем

Каждый выход на сцену для артистки - большая проблема

Регулярные концерты, которые приходится давать ансамблю "Золотое кольцо" на фоне невероятной популярности, даются ее главной солистке Надежде Кадышевой очень тяжело. Источники в коллективе рассказали о серьезных проблемах со здоровьем 66-летней артистки.

По их словам, перед каждым представлением она буквально сидит на уколах, обезболивающих мазях и таблетках, поскольку страдает от невыносимых болей в коленях.

"Каждое выступление для нее – адские муки. Поговаривают, что нужна замена суставов, но это тяжелая операция", – рассказали знакомые с ситуацией люди.

Они отметили, что пока семья не спешит класть Кадышеву под нож хирурга, поскольку тогда певице придется пройти слишком долгий курс восстановления. И поскольку их концерты расписаны на несколько месяцев вперед, а она является главным лицом коллектива, никто к этому не готов.

Ранее стало известно, что перед одним из недавних выступлений Надежда Кадышева устроила разборки со своими охранниками.