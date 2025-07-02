Осталось полгода: Кадышева получила тревожное предупреждение

Артистка вскоре может лишиться своей внезапной славы

Ставшая невероятно популярной Надежда Кадышева вряд ли сможет долго удерживать свои позиции в российском шоу-бизнесе. Пиар-директор артистов Юлия Матвеева полагает, что во многом такая внезапная востребованность у певицы возникла на фоне тренда на ностальгию.

По ее словам, сейчас аудитория сильно сегментирована по возрасту. Молодое поколение смотрит только соцсети, а старшее узнает популярных людей благодаря телевидению. Раньше подобного не было, поскольку дети смотрели ТВ вместе с родителями и знали одни и те же песни, хотели ли они этого или нет.

При этом эксперт подчеркнула, что в современности любой тренд длится недолго. И, вероятно, время популярности Кадышевой скоро закончится.

"У Кадышевой, может, это будет год. Но я думаю, что полгода. Не больше, скорее всего", – сделала она тревожное предупреждение.

Известно, что новая волна славы крайне благоприятно сказалась на заработках ансамбля "Золотое кольцо". До этого ходили слухи, что театр находится в долгах – из-за этого сын Кадышевой занимает миллионы у своих знакомых, которые в итоге не отдает.

Некоторые эксперты полагают, что артистке удалось занять вакантное место Примадонны российской эстрады и стать более влиятельной, чем Алла Пугачева.