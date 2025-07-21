Кадышева закатила скандал за кулисами перед концертом

Артистке пришлось вмешаться в инцидент со своими охранниками

Певица Надежда Кадышева, как известно, редко попадает в различные скандальные ситуации. В последний раз она была на слуху из-за своего сына, который, по заявлениям его бывших возлюбленных, отказался от своих детей и назанимал огромные суммы денег. Сама артистка, в свою очередь, обладает чистой репутацией в шоу-бизнесе.

Тем не менее, не так давно стало известно, что характер у звезды проявляется в критических ситуациях – когда иначе решить проблему не получается. Подобное произошло на одном из ее недавних концертов, который едва не сорвался из-за поведения ее охраны.

По словам продюсера Татьяны Тур, артистка долго не появлялась на сцене, хотя официально ее выступление уже должно было начаться. Тогда организаторы начали паниковать и поспешили к гримерке Кадышевой. Путь им перегородили несколько охранников, которые категорически отказывались их пропускать к знаменитости.

"Исполнительный продюсер так и не смог попасть к Надежде Никитичне, потому что телохранители заблокировали ему путь", – поделилась Тур.

В итоге Кадышевой пришлось закатить скандал своим охранникам, которые переусердствовали с исполнением обязанностей. Только после вмешательства артистки ситуацию удалось урегулировать.

Ранее журналист Кушанашвили обратил внимание на тревожное состояние Надежды Кадышевой.