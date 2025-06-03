Стало известно, сколько Кадышева получит за концерт в "Лужниках"

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Надежда Кадышева готовится к самому масштабному концерту в своей карьере – она намерена собрать "Лужники", вместимость которых достигает 75 тысяч зрителей. Ожидается, что если она соберет одно представление, то вскоре даст старт продажам билетов и на второе.
Как известно, ансамбль "Золотое кольцо" сейчас на пике популярности, поскольку их песни завирусились в социальных сетях. По словам организаторов, с одного концерта в "Лужниках" артисты, как правило, получают минимум 50 млн рублей.
Во время тура по России билеты на выступления Кадышевой люди разбирали буквально за пару недель. Публика приходит послушать песню "Плывет веночек", под которую в зале многие устраивают дикие пляски.
В "Лужниках" стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей и доходит до 15 тысяч. Причем свободных мест еще очень много – неизвестно, выкупят ли их до 20 июня.
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