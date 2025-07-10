"Окочурится на сцене": Кушанашвили призвал срочно спасать Кадышеву

Знаменитость уверен, что певицу внаглую используют

Журналист Отар Кушанашвили полагает, что на фоне внезапной востребованности и популярности муж и сын выкачивают из больной Надежды Кадышевой все силы. Он указал на тяжелый график артистки и возросшие гонорары, которые откладывают себе в карманы ее родственники, совершенно не заботясь о состоянии певицы.

По словам Отара, сын и муж продолжат эксплуатировать Кадышеву до тех пор, пока не станет слишком поздно. В один момент знаменитость может попросту рухнуть замертво на сцене из-за таких больших нагрузок. Ведущий отметил, что артистка уже выглядит изможденной для своих 66 лет, но ее родным это безразлично, как и публике.

"Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее", – возмутился Кушанашвили.

В первую очередь, уверен журналист, популярность артистки выгодна ее сыну, который внаглую пользуется талантом и ресурсами матери. Он полагает, что Григорий Костюк делает вид, что играет в "Золотом кольце" хоть какую-то роль, но на деле является пустышкой. Также Отар считает, что хайп вокруг Кадышевой раздули намеренно те, кому это было нужно.

Ранее Ксения Собчак жестко высказалась о Надежде Кадышевой, назвав ее "полиэтиленовой матрешкой".