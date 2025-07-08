"Это не русское": Собчак жестко высказалась о Кадышевой

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Журналистка Ксения Собчак раскритиковала ставшую невероятно популярной в последнее время Надежду Кадышеву. По ее мнению, такое повышенное внимание к артистке – просто рандомный и странный тренд, на смену которому скоро придут другие, не менее сомнительные.
"Надежда Кадышева, пора уже это сказать, – это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью", – жестко заявила Собчак.
Ведущая также отметила, что Кадышевой на фоне волны востребованности обязательно нужно поднять свои гонорары. Хотя, уверена Ксения, артистка это уже сделала, поскольку попала в топы самых высокооплачиваемых российских звезд.
Собчак выразила мнение, что первые зачатки хайпа появились у певицы еще летом прошлого года, но тогда она затерялась на фоне других молодежных артистов. Тем не менее, во время своего прошлогоднего выступления в Санкт-Петербурге Кадышева наконец смогла взять свое, поскольку особо конкурентов у нее не было, а зрителями на концерте оказались "нетрезвые подростки".
Ранее эксперты предупредили, что внезапная популярность Надежды Кадышевой может начать падать уже через полгода, и знаменитость снова отбросят на скамейку запасных в шоу-бизнесе.
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