Алла Пугачева может вернуться на сцену уже летом 2026 года

Проживание за границей заставило певицу вновь думать о деньгах

Алла Пугачева может вернуться на сцену после многолетнего перерыва – не исключено, что бывшая примадонна споет на фестивале в Юрмале, организатором которого выступает Лайма Вайкуле. Об этом сообщил продюсер Евгений Бабичев, уточнить, что у Аллы есть и другой повод – приехать на юбилей знаменитого композитора Раймонда Паулса.

Скорее всего, говорит продюсер, Пугачева не станет отказывать подруге в просьбе выйти на сцену. Обе дружат до сих пор, и появление будет хорошим жестом со стороны Аллы.

"Но есть еще причина, по которой Пугачева, наверное, все-таки постарается там быть. Раймонду Паулсу 90 лет. Все-таки в ее карьере маэстро сыграл немаловажную роль", – отметил продюсер.

Основным фактором, заставившим Пугачеву вновь говорить общественность о возобновлении ее концертной деятельности, стали деньги. Жить за пределами России довольно дорого, и супруг не справляется с содержанием родных. А ведь "звездный статус" необходимо поддерживать.

"Я обуславливаю это решение только деньгами, просто потому что, если Пугачева захочет что-то сказать, она даст большое интервью или запишет песню с провокационным текстом", – высказался продюсер.

Кстати, ранее имя бывшей примадонны всплыло в скандальных файлах Эпштейна.