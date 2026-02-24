Алла Пугачева может вернуться на сцену уже летом 2026 года

Продюсер предрек возвращение Пугачевой на сцену впервые за 16 лет в Юрмале
Фото: АГН Москва
Проживание за границей заставило певицу вновь думать о деньгах

Алла Пугачева может вернуться на сцену после многолетнего перерыва – не исключено, что бывшая примадонна споет на фестивале в Юрмале, организатором которого выступает Лайма Вайкуле. Об этом сообщил продюсер Евгений Бабичев, уточнить, что у Аллы есть и другой повод – приехать на юбилей знаменитого композитора Раймонда Паулса.

Скорее всего, говорит продюсер, Пугачева не станет отказывать подруге в просьбе выйти на сцену. Обе дружат до сих пор, и появление будет хорошим жестом со стороны Аллы.

"Но есть еще причина, по которой Пугачева, наверное, все-таки постарается там быть. Раймонду Паулсу 90 лет. Все-таки в ее карьере маэстро сыграл немаловажную роль", – отметил продюсер.

Основным фактором, заставившим Пугачеву вновь говорить общественность о возобновлении ее концертной деятельности, стали деньги. Жить за пределами России довольно дорого, и супруг не справляется с содержанием родных. А ведь "звездный статус" необходимо поддерживать.

"Я обуславливаю это решение только деньгами, просто потому что, если Пугачева захочет что-то сказать, она даст большое интервью или запишет песню с провокационным текстом", – высказался продюсер.

Кстати, ранее имя бывшей примадонны всплыло в скандальных файлах Эпштейна. 

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
По теме

"В голову Зеленскому": всплыли детали плана Залужного

Незалежную ждет череда новых потрясений

Один глупый шаг Киева обескуражил европейского полковника

Незалежная допускает стратегические просчеты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей