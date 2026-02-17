Скандалы вокруг имени знаменитости не прекращаются

Профессор, доктор политнаук Игорь Скурлатов резко высказался о возможной причастности бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой к работе в западных интересах. Поводом стали публикации о том, что имя певицы фигурирует в материалах, связанных с делом скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Комментируя ситуацию, профессор заявил, что артистка и ряд уехавших из России знаменитостей безвозвратно подорвали свою репутацию. Он отметил, что талант Пугачевой никто не отрицает, однако ее дальнейшие шаги поставили крест на прежнем уважении.

Профессор допустил, что певица, как и другие представители богемной среды, могла поддерживать контакты с западными кругами, и намекнул, что ее упоминание в скандальных документах выглядит закономерным: мол, вся богемная элита частенько посещала печально известный остров финансиста. При этом, в какой роли там могла быть Пугачева, профессор предположить затруднился.

Он добавил, что внутренний разрыв с родиной не возникает на пустом месте, и предположил, что решение некоторых звезд покинуть страну связано с глубокими внутренними проблемами. По его мнению, подобные истории свидетельствуют о моральном кризисе.

"Настолько сильна, видимо, ненависть к простому русскому человеку, а это было изначально ясно, кстати. Я помню сейчас, как еще в советские времена у нее была череда скандалов", – отметил профессор.

