Новые фотографии Пугачевой удивили россиян

Свежими кадрами поделился супруг экс-примадонны

Беглый хохмач Максим Галкин* опубликовал на просторах интернет-пространства новые снимки своей дрожащей супруги Аллы Пугачевой. На фотографиях 76-летняя беглянка сидит в уличном кафетерии у камина, держа в руках кружку. Кадры сделаны крупным планом, поэтому лицо "Женщины, которая поет" тут же оказалось в центре внимания.

Пользователи сразу принялись обсуждать перемены во внешнем виде знаменитости. Один из комментаторов без стеснения написал: "Видеть Аллу под такими фильтрами – особый вид садизма, конечно". Другой добавил: "Пугачеву не узнать. Лицо странное стало".

После начала конфликта России с соседним государством все звездное семейство покинуло родную страну и перебралось на ПМЖ за границу. В последние годы опальные культурные деятели много путешествуют и регулярно оказываются в центре скандалов – в том числе из-за резких заявлений, касающихся российских властей и самих россиян.

К слову, недавно юмориста поймали на флирте с поклонницей.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации