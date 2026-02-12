Новые фотографии Пугачевой удивили россиян

"Вид садизма": перемены во внешности Пугачевой ужаснули россиян
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
Свежими кадрами поделился супруг экс-примадонны

Беглый хохмач Максим Галкин* опубликовал на просторах интернет-пространства новые снимки своей дрожащей супруги Аллы Пугачевой. На фотографиях 76-летняя беглянка сидит в уличном кафетерии у камина, держа в руках кружку. Кадры сделаны крупным планом, поэтому лицо "Женщины, которая поет" тут же оказалось в центре внимания.

Пользователи сразу принялись обсуждать перемены во внешнем виде знаменитости. Один из комментаторов без стеснения написал: "Видеть Аллу под такими фильтрами – особый вид садизма, конечно". Другой добавил: "Пугачеву не узнать. Лицо странное стало".

Фото: соцсети

После начала конфликта России с соседним государством все звездное семейство покинуло родную страну и перебралось на ПМЖ за границу. В последние годы опальные культурные деятели много путешествуют и регулярно оказываются в центре скандалов – в том числе из-за резких заявлений, касающихся российских властей и самих россиян.

Фото: соцсети

К слову, недавно юмориста поймали на флирте с поклонницей.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В Китае жестко унизили Литву за самоубийственный разрыв с Россией

"Балтийский тигр" переиграл сам себя, спровоцировав безработицу и массовое закрытие заводов

Хуже "Искандеров": ВСУ предрекли большие проблемы из-за новой авиабомбы

Штурмовик Су-34 может нести на борту четыре таких снаряда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей