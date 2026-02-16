Психиатр Шнуров сравнил Пугачеву со "свадебным генералом" после новых фото

"Свадебный генерал": психиатр объяснил поведение Пугачевой после новых фото
Фото: АГН Москва
Певица решила, что так сможет привлечь внимание к аудитории, убежден эксперт

Максим Галкин* вместе с женой Аллой Пугачевой решили остаться в инфополе за счет внешнего преображения, которым пытаются привлечь внимание аудитории. Такое мнение выразил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

По мнению спикера, альтернативные способы у ныне непопулярной супружеской пары отсутствуют – только пускаться в преображения. Артисты не пользуются востребованностью в России, и не могут предложить аудитории ничего позитивного. И в ход идут такие эксперименты.

"Пугачева может только где-то присутствовать, как свадебный генерал. Галкин* тоже выступает на корпоративах, или дает концерты, на которые приходят полторы калеки. Пугачева уже, на мой взгляд, сделала миллион пластических операций", – высказался врач-психиатр.

Артист-иноагент, убежден Шнуров, "прилепился к статусной бабушке", построив карьеру. Оба используют друг друга – и каждый борется со своим старением.

А вот продюсер Павел Рудченко уверен, что своим преображением Галкин* решил прогреть аудиторию и готовится зарабатывать, как многие селебрити, на своих психологических курсах.

*признан иноагентом решением Минюста

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
