"КП": Пугачева практически перестала покидать стены своего дома на Кипре

Певица стала затворницей, и встретить ее на улицах Лимасола - 1 из 100

Алла Пугачева на Кипре стала затворницей: певица практически не выходит из дома, утверждают проживающие в Лимасоле россияне. Семейство живет в элитном поселке из нескольких десятков вилл в сердце города – у местной марины, пишет "Комсомолка".

Непонятно, снимает ли Пугачева дом, или это ее приобретение. Один из риелторов сообщил, что средняя стоимость вилл в поселке – от 3 до 4 млн евро. Аренда обходится в 8 тыс. евро в месяц. Плюс порядка 700-800 евро за жилищно-коммунальные услуги.

Семейство бывшей примадонны обитает в небольшой двухэтажной розовой вилле с террасой и бассейном. Окна с верандой на первом этаже оказались закрыты плотными рольставнями. Небольшая щель осталась внизу, перед ступеньками – скорее, для собачки Рокки, которую они завели еще три года назад.

На втором этаже, отмечает корреспондент, одиноко светило окно. Максим Галкин* в этот момент находился в Куршевеле вместе с детьми. После Нового года к матери прилетала Кристина Орбакайте вместе с супругом и дочерью, однако задержалась ненадолго – даже совместных фото никто не видел.

Россияне, живущие в Лимасоле, говорят, что даже если прохаживаться по окрестностям ежедневно, шанс увидеть Пугачеву – один из ста. По одной из версий, та практически перестала ходить на прогулки из-за неудачного ракурса и света. Редко появляется на улицах и Максим Галкин*, который находится в постоянных разъездах.

*признан иностранным агентом решением Минюста