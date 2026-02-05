"КП": Пугачева практически перестала покидать стены своего дома на Кипре

"КП": Пугачева практически перестала покидать стены своего дома на Кипре
Фото: АГН Москва
Певица стала затворницей, и встретить ее на улицах Лимасола - 1 из 100

Алла Пугачева на Кипре стала затворницей: певица практически не выходит из дома, утверждают проживающие в Лимасоле россияне. Семейство живет в элитном поселке из нескольких десятков вилл в сердце города – у местной марины, пишет "Комсомолка".

Непонятно, снимает ли Пугачева дом, или это ее приобретение. Один из риелторов сообщил, что средняя стоимость вилл в поселке – от 3 до 4 млн евро. Аренда обходится в 8 тыс. евро в месяц. Плюс порядка 700-800 евро за жилищно-коммунальные услуги.

Семейство бывшей примадонны обитает в небольшой двухэтажной розовой вилле с террасой и бассейном. Окна с верандой на первом этаже оказались закрыты плотными рольставнями. Небольшая щель осталась внизу, перед ступеньками – скорее, для собачки Рокки, которую они завели еще три года назад.

На втором этаже, отмечает корреспондент, одиноко светило окно. Максим Галкин* в этот момент находился в Куршевеле вместе с детьми. После Нового года к матери прилетала Кристина Орбакайте вместе с супругом и дочерью, однако задержалась ненадолго – даже совместных фото никто не видел.

Россияне, живущие в Лимасоле, говорят, что даже если прохаживаться по окрестностям ежедневно, шанс увидеть Пугачеву – один из ста. По одной из версий, та практически перестала ходить на прогулки из-за неудачного ракурса и света. Редко появляется на улицах и Максим Галкин*, который находится в постоянных разъездах.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
По теме

Две загвоздки: Рубио обозначил главные проблемы переговоров по Украине

Стороны продолжают обсуждать завершение конфликтной ситуации

Две загвоздки: Рубио обозначил главные проблемы переговоров по Украине

Стороны продолжают обсуждать завершение конфликтной ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей