Российские звезды получили совет от Пригожина на время СВО

Фото: www.unsplash.com
Некоторые действия знаменитостей раздражают народ

Представителям российского шоу-бизнеса дали дельный совет на время проведения спецоперации. Поводом для бурных обсуждений стали яркие фотографии с зарубежных курортов, которые некоторые знаменитости продолжают публиковать на фоне сложной обстановки в стране.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию актера Егора Бероева, ранее призвавшего коллег быть осторожнее с демонстрацией роскошного отдыха. Культурный деятель напомнил, что кадры с Мальдив или Куршевеля могут вызывать раздражение у части общества, поскольку создают ощущение оторванности звезд от происходящего и обычных людей, живущих совсем в другой реальности.

Звездный продюсер считает, что у некоторых представителей индустрии складывается впечатление, будто статус артиста дает им право игнорировать общественные настроения и нормы. Он отметил, что громкие скандалы последних лет уже показали, к чему приводит подобная потеря связи с реальностью, и напомнил о резонансной "голой вечеринке" с участием известных персон.

Продюсер подчеркнул, что в период проведения СВО особенно важно учитывать настроения в обществе и не провоцировать лишнего негатива. При этом он признался, что и сам иногда делится снимками из поездок, однако старается делать это без показной роскоши и излишней демонстративности. Кроме того, он добавил, что его семья нередко выбирает отдых внутри России, поскольку и здесь немало достойных и красивых мест.

Кстати, недавно стало известно о тайной женитьбе Бероева.

