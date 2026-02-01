Пригожин объяснил, чем Михайлов отбил желание поклонниц слушать его

Стас Михайлов. Фото: АГН "Москва"
Продюсер прокомментировал ситуацию с карьерой звезды

Иосиф Пригожин считает, что Стас Михайлов начал терять свою самую верную аудиторию из-за застоя в творческом процессе. По его мнению, исполнитель слишком долго оставался в рамках одного и того же образа и репертуара, не предлагая слушателям ничего нового.

Акула отечественного шоу-бизнеса напомнил, что пик популярности исполнителя пришелся на конец двухтысячных, когда его хиты звучали повсюду, а шоу приносили рекордные доходы. Тогда простые тексты о любви и узнаваемый образ идеально попадали в запросы женской аудитории.

Однако со временем, отмечает культурный деятель, слушатели устали от однотипных композиций. Жизнь меняется, вкусы тоже, а артист продолжил петь одно и то же, посетовал Пригожин. В результате интерес поклонниц ослаб, упали цены на билеты и снизились показатели прослушиваний.

При этом продюсер подчеркнул, что подобный спад – естественный этап, через который в разное время проходит почти каждый исполнитель.

