Ученые узнали, чем неандертальцы обрабатывали раны

Исследователи выяснили любопытные обстоятельства жизни древних людей

Ученые пришли к выводу, что неандертальцы использовали березовый деготь не только как клей для орудий, но и как средство для защиты ран от заражения. Исследование показало, что это вещество действительно могло сдерживать развитие опасных бактерий и помогать древним людям бороться с инфекциями.

Следы этого вещества находили на стоянках неандертальцев возрастом около 180 тысяч лет. Специалисты решили проверить его свойства и получили смолу из тех видов берез, которые росли в Европе в эпоху позднего плейстоцена. Для этого они использовали древний способ перегонки с помощью глины и камня.

Результат оказался впечатляющим: деготь подавлял размножение золотистого стафилококка, который может вызывать тяжелые воспаления. Это дало основания полагать, что древние обитатели нашей планеты действительно могли применять его для обработки повреждений. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ранее исследователи уже находили свидетельства того, что древние люди использовали растения для ухода за зубами, а также, вероятно, жевали плесень с природным пенициллином, пытаясь справиться с воспалениями и абсцессами.