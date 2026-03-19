Диброва с иронией ответила хейтерам на "деревенское происхождение": "Пусть так"

Возлюбленная Романа Товстика устроила фотосессию с коромыслом

Полина Диброва сейчас путешествует по России и не упускает случая подколоть саму себя. На Байкале бизнесвумен устроила фотосессию в русском народном стиле: шуба, меховая шапка и коромысло. Ироничный образ она сопроводила откровенным посланием.

"Деревня, говорите? Девушку вывезли, а ее нет? Пусть так! Ничего менять не собираюсь, мне все нравится", – написала Полина, явно отвечая хейтерам, которые упрекают ее в "деревенских корнях".

Поклонники оценили: "Супер фото!", "Женщина-огонь", "Красавица наша". Кажется, аудитории Дибровой ее самоирония очень даже приглянулась.

Сейчас Полина путешествует с Романом Товстиком. Это уже пятый ее визит на Байкал, и она называет озеро местом силы.

Вообще Полина не привыкла отмалчиваться, когда речь заходит о ее жизни. Незадолго до поездки на Байкал она уже умудрилась разжечь скандал в соцсетях. Выложила видео в откровенном мини, подписав: "Девочки, придержите своих мужчин". Кому-то показалось смелым, кто-то накинулся с критикой. Полина не стушевалась и в ответ на очередной выпад огрызнулась: "Угонять мужчин – мое хобби".

