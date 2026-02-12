Ирина Салтыкова выдала подробности развода с мужем

Знаменитость сильно ошибалась

Популярная исполнительница Ирина Салтыкова откровенно заговорила о своем прошлом на очередном шоу. В студии она не только приготовила запеченные овощи с йогуртово-ореховым соусом вместе с ведущей Анфисой Чеховой, но и поделилась личными переживаниями, вспомнив отношения с мужчинами и неудачный брак.

Артистка призналась, что никогда не теряла голову от любви и всегда старалась сохранять трезвый взгляд на происходящее. Вспоминая знакомство с музыкантом Виктором Салтыковым, она отметила, что семейная жизнь в итоге не принесла ей счастья. По словам знаменитости, если бы в тот период она была более зрелой, то задумалась бы о будущем серьезнее.

Звезда честно рассказала, что ее мама предостерегала от брака с артистом, советуя хорошо подумать. Сейчас певица говорит, что не жалеет о прошлом, поскольку в этом союзе родилась наследница, которой она бесконечно дорожит.

Однако, как подчеркнула звезда девяностых, если бы она внимательнее присмотрелась к характеру будущего мужа, то заметила бы тревожные сигналы раньше – ей не хватало в нем внутренней силы и нужных качеств.

"Там было видно сразу, что человек мужского не имеет, а мне нужно было", – выдала знаменитость.

К слову, ранее Полина Диброва высказалась о громком разводе с телеведущим.