Диброва дала оценку себе и бывшему мужу после громкого развода: "Оба козлы"

Полина Диброва приняла участие в шоу "Тайный миллионер" с Сергеем Буруновым. Светская львица в откровениях поведала о личной жизни, коснувшись причин развода с Дмитрием Дибровым после практически 16 лет в браке.
"Оба козлы", – со смехом выдала Полина в ответ на вопрос о расставании.
В той ситуации, добавила 36-летняя знаменитость, уже ничто невозможно было исправить.
"Вообще ничего невозможно было сделать на пути этих чувств...<...> Просто, когда по-настоящему влюбляешься, всё летит к чертям", – призналась она.
Полина заметно смогла снизить напряжение у остальных участников, которые с настороженностью относились к ней на фоне скандала Дибровых и Товстиков. Полина призналась, что кто-то мог счесть ее высокомерной. Однако затем отдельные участники перед ней даже извинились – за выводы, которые впоследствии посчитали неверными, так как она открылась с лучшей стороны.
Ранее Полина ответила Елене Товстик, с которой долгое время дружила до того, как стала возлюбленной ее бывшего мужа Романа. Многодетная мать обвинила экс-подругу в краже чужих мужчин. В ответ Диброва заявила, что Елена сама на тот момент находилась третью неделю подряд со своим тренером в Дубае – и с иронией пообещала посидеть с ее детьми.
