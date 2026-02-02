Диброва дала оценку себе и бывшему мужу после громкого развода: "Оба козлы"

"Оба козлы": Полина Диброва высказалась о своем громком разводе с Дмитрием
Фото: соцсети
Полина призналась, что не могла противостоять своим чувствам

Полина Диброва приняла участие в шоу "Тайный миллионер" с Сергеем Буруновым. Светская львица в откровениях поведала о личной жизни, коснувшись причин развода с Дмитрием Дибровым после практически 16 лет в браке.

"Оба козлы", – со смехом выдала Полина в ответ на вопрос о расставании.

В той ситуации, добавила 36-летняя знаменитость, уже ничто невозможно было исправить.

"Вообще ничего невозможно было сделать на пути этих чувств...<...> Просто, когда по-настоящему влюбляешься, всё летит к чертям", – призналась она.

Полина заметно смогла снизить напряжение у остальных участников, которые с настороженностью относились к ней на фоне скандала Дибровых и Товстиков. Полина призналась, что кто-то мог счесть ее высокомерной. Однако затем отдельные участники перед ней даже извинились – за выводы, которые впоследствии посчитали неверными, так как она открылась с лучшей стороны.

Ранее Полина ответила Елене Товстик, с которой долгое время дружила до того, как стала возлюбленной ее бывшего мужа Романа. Многодетная мать обвинила экс-подругу в краже чужих мужчин. В ответ Диброва заявила, что Елена сама на тот момент находилась третью неделю подряд со своим тренером в Дубае – и с иронией пообещала посидеть с ее детьми.

