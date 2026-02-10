Алферова уехала из Москвы из-за обсуждений ее развода с Беровым

Актриса призналась, что порядком устала от такого внимания

Ксения Алферова призналась поклонникам, что порядком устала от инфошума после того, как ее развод с Егором Бероевым получил огласку: актриса решила отдохнуть за пределами Москвы. Звезда читает множество комментариев, и не от всех она в восторге.

"Я за последнее время такое большое количество хороших слов услышала в мой адрес. Но я очень пугаюсь, когда читаю комментарии, что “вы ангел” или “вы святая”. Поверьте, я не ангел и не святая, я очень могу быть противной", – предупредила Ксения экзальтированных подписчиков.

Алферова напомнила, что она – живой человек. Порядком устав от обсуждений, актриса решила отдохнуть несколько дней за пределами столицы. Ксения захотела отправиться в горы.

"<...> я не сразу понимаю, что устала... Такой режим супергероя из марвеловских сериалов. Я раньше годами и месяцами могла в нем существовать", – пишет экс-супруга Бероева.

От подобных факторов 51-летняя актриса стала уставать с годами – она нуждается в более здоровом состоянии.

Слухи начались с поведения бывшей пары на одном публичном мероприятии: Егор и Ксения не стали фотографироваться вместе на премьере фильма и даже решили сесть подальше друг от друга. Позднее актер заявил, что они развелись еще в 2022 году.