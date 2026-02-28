Полина Диброва призналась, что хочет родить ребенка Роману Товстику

Полина Диброва раскрыла, когда родит ребенка Роману Товстику
Фото: соцсети
Однако пока возлюбленные с этим не спешат - впереди еще свадьба

36-летняя Полина Диброва, ушедшая от Дмитрий Диброва к Роману Товстику, призналась, что хочет подарить ребенка своему возлюбленному. Знаменитость продолжает сохранять нормальные отношения с бывшим супругом, вместе с которым воспитывает трое сыновей. Но, кажется, на этом Полина останавливаться не желает.

Правда, перед этим Диброва просто хочет пожить спокойно. Она давно живет с Товстиком, с которым устраивает семейные вечера и путешествует. Свадьбу никто не отменял, но и торопиться с торжеством никто не желает. 

Полина не хочет суматохи и построения планов. К этому она с Романом еще вернется, когда "все уляжется". Со своим возлюбленным она не пытается никому ничего доказать – просто желает жить в любви, гармонии и счастье.

И Полина думает о том, чтобы стать мамой еще раз. Но и тут всему свое время. В новой семье, говорит Диброва, важно создать общего ребенка.

"Пока мне хочется просто спокойно жить. Все должно быть по правилам – сначала замужество, потом рождение ребенка", – указала экс-супруга телеведущего.

Кстати, Роману предстоит перед этим развестись с Еленой Товстик, которая, однако, не спешит идти ему навстречу в этом вопросе.

Источник: "ТН Звезды" ✓ Надежный источник

