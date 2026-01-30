Пригожин перечислил советских звезд, которые плагиатили западные треки

Оказалось, легендарные хиты были всего лишь повтором чужих композиций

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что заимствования из западной музыки были обычным явлением даже в советской эстраде, и напомнил о конкретных примерах, которые до сих пор вызывают споры. Он отметил, что иллюзия полной оригинальности отечественных хитов прошлого не совсем соответствует реальности.

В качестве одного из самых наглядных случаев он указал на сходство между всемирно известной композицией Haddaway What Is Love и песней Лады Дэнс "Танцы у моря". Пригожин отметил, что мелодические линии там настолько близки, что при последовательном прослушивании легко перепутать источник. Он допустил, что в этом случае советская эстрада могла вдохновляться западным образцом.

Продюсер также напомнил, что разговоры о заимствованиях касались и творчества Игоря Талькова. По его словам, в песне "Я вернусь" специалисты не раз находили некие сходства с зарубежными мотивами, хотя сам характер заимствования остается предметом споров.

Отдельно Пригожин упомянул легендарную песню Аркадия Островского "Пусть всегда будет солнце", отметив, что, по распространенному мнению, ее мелодия во многом повторяет композицию одной из шведских фолк-групп. Тем самым он подчеркнул, что даже признанные классики иногда не гнушались копировать чужие труды.

"Великие тоже иногда грешили этим", – отметил продюсер.

По его мнению, популярные мировые хиты частенько становились источником вдохновения для других музыкантов, а использование знакомых мотивов нередко имело коммерческий расчет. Он добавил, что сегодня подобные случаи чаще заканчиваются судами, тогда как раньше к ним относились значительно спокойнее.

К слову, ранее Пригожин раскрыл феномен самого богатого певца России.