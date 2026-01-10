Пригожин оценил шансы "Тату" на возвращение в шоу-бизнес

Пригожин оценил шансы "Тату" на возвращение в шоу-бизнес
Фото: Tatu at VivaComet 2008/wikimedia.org
Продюсер без энтузиазма прокомментировал эту новость

Известный культурный деятель Иосиф Пригожин скептически оценил перспективы возвращения на сцену группы "Тату", о возрождении которой летом объявили Юлия Волкова и Елена Катина. Все происходящее, по мнению акулы шоу-бизнеса, пока выглядит неубедительно.

Продюсер считает, что эпоха этого музыкального коллектива уже осталась в прошлом, а редкие всплески интереса к старым хитам не сравнимы с полноценным возвращением в чарты.

Он также обратил внимание на отсутствие новых песен. А без свежего хита и продуманной концепции интерес публики быстро сойдет на нет, даже если группа привлечет внимание молодежи на какое-то время.

Кроме того, Пригожин выразил сомнение и в сольных перспективах участниц, отметив, что ни дуэт, ни каждая из певиц по отдельности пока не демонстрируют способность вернуться на музыкальный Олимп.

Источник: Общественная служба новостей
