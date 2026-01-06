Пригожин рассказал, в чем нуждается российский шоу-бизнес

Продюсер поделился своим видением культурной сферы

Российскому шоу-бизнесу сегодня явно не хватает мюзиклов, и отказ от этого формата обернулся заметными потерями. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин, подчеркнув, что именно мюзиклы когда-то давали артистам возможность раскрыться по-настоящему, а зрителям – увидеть яркие истории и неожиданные образы в исполнении любимых знаменитостей.

Продюсер посетовал, что традиция создавать подобные проекты в стране фактически исчезла. Главная причина – высокая стоимость производства и отсутствие готовности вкладываться в масштабные музыкальные шоу. Пригожин отметил, что сегодня практически не с кем и не на что создавать такие проекты, поэтому они остались в прошлом.

Вместе с тем продюсер напомнил, что в свое время мюзиклы стали настоящей кузницей звезд российского шоу-бизнеса. Именно этот формат помог многим артистам заявить о себе, а некоторые после участия в мюзиклах даже получили всероссийскую известность.

По мнению знаменитости, перезапуск мюзиклов позволил бы показать молодому поколению, насколько разнообразным и многогранным может быть отечественный шоу-бизнес.