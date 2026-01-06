Пригожин рассказал, в чем нуждается российский шоу-бизнес

Пригожин рассказал, в чем нуждается российский шоу-бизнес
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Продюсер поделился своим видением культурной сферы

Российскому шоу-бизнесу сегодня явно не хватает мюзиклов, и отказ от этого формата обернулся заметными потерями. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин, подчеркнув, что именно мюзиклы когда-то давали артистам возможность раскрыться по-настоящему, а зрителям – увидеть яркие истории и неожиданные образы в исполнении любимых знаменитостей.

Продюсер посетовал, что традиция создавать подобные проекты в стране фактически исчезла. Главная причина – высокая стоимость производства и отсутствие готовности вкладываться в масштабные музыкальные шоу. Пригожин отметил, что сегодня практически не с кем и не на что создавать такие проекты, поэтому они остались в прошлом.

Вместе с тем продюсер напомнил, что в свое время мюзиклы стали настоящей кузницей звезд российского шоу-бизнеса. Именно этот формат помог многим артистам заявить о себе, а некоторые после участия в мюзиклах даже получили всероссийскую известность.

По мнению знаменитости, перезапуск мюзиклов позволил бы показать молодому поколению, насколько разнообразным и многогранным может быть отечественный шоу-бизнес.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей