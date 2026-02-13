Валерия рассказала, почему сблизилась с экс-супругой Пригожина

Женщинам удалось установить теплые отношения

Валерия удивила поклонников неожиданным признанием о женщине, которая когда-то была возлюбленной ее мужа. В день рождения Лейлы Фаттаховой певица опубликовала совместное фото и откровенно рассказала, что между ними давно нет ни неловкости, ни напряжения – только человеческая теплота.

Артистка написала, что в молодости ни за что бы не поверила, что сможет так близко общаться с бывшей избранницей супруга. Но судьба устроена парадоксально: иногда за счет сложных обстоятельств в жизнь приходят люди, которые становятся по-настоящему родными по духу.

Знаменитость отметила, что ценит в Лейле мягкость, мудрость и сердечность. Отдельно она выразила благодарность за то, какой выросла их общая с Пригожиным дочь Елизавета. Сейчас отношения двух женщин стали искренней дружбой, которой певица очень дорожит.