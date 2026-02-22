Пригожин счел бредом идею Mia Boyka внедрить комитет по запрету песен

Пригожин счел бредом идею Mia Boyka внедрить комитет по запрету песен
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: соцсети
Инициатива молодой артистки удивила продюсера

Иосиф Пригожин резко высказался о предложении исполнительницы Mia Boyka создать в нашей стране некий отдельный орган по запрету песенных композиций. Он отметил, что такая инициатива выглядит лишней, поскольку музыкальная сфера уже находится под контролем действующих механизмов и экспертов.

По мнению звезды, исполнители и без того вынуждены многократно проверять свои треки и клипы на предмет спорных формулировок.

Акула отечественного щоу-бизнеса подчеркнул, что сегодня создание музыкальных композиций и видеоконтента требует предельной осторожности: авторам приходится несколько раз пересматривать тексты и визуальный ряд, чтобы избежать слов или образов, которые могут кого-либо оскорбить или задеть за живое. В этой связи идею о дополнительном запрещающем органе он назвал бредом.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
