Аналитики связали слова Сырского об атаках по РФ с подготовкой нового "Курска"

ВСУ готовят новый "Курск" – Сырский не блефует: что происходит в зоне СВО
Фото: соцсети
Противник старается изменить ситуацию на поле боя

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прямо заявил, что киевский режим готовит новые атаки на территорию нашей страны. По его словам, речь идет о "дерзких операциях", которые должны обеспечить Незалежной самую выгодную позицию. Судя по происходящему на линии фронта, это не пустые слова – готовится план, по масштабам сравнимый с событиями в Курской области, отмечают аналитики "Царьграда".

Источники телеграм-канала Win/Win сообщают, что украинские силы сосредоточены на ключевых участках, где решается конфигурация буферных зон. Недавний рейд в сторону села Манево Брянской области, по их данным, был разведкой боем перед возможным ударом. В ближайшее время ВСУ могут задействовать до двух десятков групп диверсантов-разведчиков численностью более трех сотен бойцов для прорыва обороны и изменения границ зоны безопасности.

Кроме того, особое внимание украинское командование уделяет Купянскому направлению. Здесь идут ожесточенные бои, но крупные силы удерживаются в самом Купянске, что может говорить о подготовке резкого броска в нужный момент. Одновременно ВСУ усиливают удары беспилотниками по целям в глубине России, включая аэропорты.

Эксперты считают, что главная цель Сырского – повторить эффект курской операции, ухудшить позиции России в буферной зоне и использовать все это для влияния на предстоящие переговоры Москвы с Вашингтоном. При этом полноценное контрнаступление вряд ли возможно из-за нехватки резервов, однако серия точечных ударов и диверсий может принести Киеву определенный пропагандистский результат.

К слову, ранее было объявлено о серьезных переменах в зоне СВО и возможном возвращении Суровикина.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Трамп наорал на Нетаньяху из-за ситуации в Газе

Американского лидера вывело из себя вранье израильского премьера

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

