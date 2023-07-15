Берегите почки: какую опасность таит зелень с огорода

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Летний период – это подходящее время для отдыха на воздухе, спортивных тренировок и наслаждения свежими овощами и зеленью с огорода. Однако, немногие задумываются о том, что в летнее время почки оказываются в особой опасности.
Серьезным испытанием, с которым можно столкнуться в жару, является обезвоживание. При этом риск заработать себе заметные проблемы со здоровьем резко возрастает, если очень часто дополнять трапезу зеленью и при этом пить недостаточное количество воды. Как сообщает опытный доктор Герман Гандельман, в зелени содержится достаточно много оксалатов. Эти элементы вместе с кальцием способствуют образованию камней в почках. Поэтому любителям зелени стоит значительно повысить потребление воды.
Отмечается, что летом, особенно если вы активно отдыхаете или работаете на даче, вашему организму требуется больше воды, чем в холодное время года. Врачи в один голос подчеркивают, что жаркий период – не только время для жизни на полную катушку, но и сезон, когда организм испытывает особенно сильные нагрузки. В связи с этим нужно крайне бдительно следить за показателями организма. Летом здоровье человека находится под повышенной угрозой.
Знаменитый телеврач Елена Малышева считает, что в летний период нужно пить не два, а три литра живительной жидкости. Такая норма касается особенно жарких дней. Опытный эксперт также предлагает рассчитывать норму воды на каждого индивидуально, умножая вес на 0,03.
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