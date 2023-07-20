"Ближе к земле": Тодоренко назвала огород лучшей песочницей для ребенка

"Ближе к земле": Тодоренко назвала огород лучшей песочницей для ребенка
Регина Тодоренко. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ведущая относится к воспитанию детей просто

Российская телеведущая Регина Тодоренко успешно развивает карьеру в шоу-бизнесе, при этом реализуется как мать и жена. Звезда вместе с супругом Владом Топаловым воспитывает двух сыновей Михаила и Мирослава. Второй сын родился у нее год назад.

В своем аккаунте Регина Тодоренко открыто рассказывает о двойном опыте материнства и делится открытиями. На днях ведущая сделала еще одно открытие в вопросах воспитания детей. В беседе с Пятым каналом Тодоренко отметила, что считает лучшей детской площадкой огород. По мнению звезды, это отлично развивает мелкую моторику ребенка и в целом является неплохим развлечением. 

"Я очень люблю природу, я люблю гриль, я люблю готовить. Как мне кажется, дети ближе к земле развиваются хорошо. Я вообще считаю, что лучшая детская площадка – это огород", – заявила Тодоренко. 

Сама ведущая уверена, что своим воспитанием и правильными воззрениями обязана именно такому детству, когда она копалась целыми днями в грядках. Теперь она сама мать двух детей, и ей хочется так же их воспитывать – на земле. 

Также Регина Тодоренко призналась, что дети занимают все ее свободное время в жизни на данный момент. Даже супруг Влад Топалов занимает не так много пространства. Знаменитость утверждает, что, несмотря на плотный график, иногла она позволяет себе отдохнуть с выпивкой вдали от семьи, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Впрочем, с методами воспитания Регины Тодоренко согласны далеко не все. К примеру, многие были шокированы тем, что она рожала младшего наследника в присутствии старшего сына. Поклонники уверены, что это могло испортить психику ребенка. А недавно Тодоренко и сама показала не лучший пример поведения. Она пробежала по улице голой, видео оказалось в Сети. 

Фоторепортаж
Песков и Тодоренко нашли общее занятие в изоляции
Фото:instagram.com/reginatodorenko Фото:instagram.com/maxgalkinru
Фото:instagram.com/tatiana_navka/ Фото: pixabay.com Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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