Песков и Тодоренко нашли общее занятие в изоляции

Фото:instagram.com/reginatodorenko Фото:instagram.com/maxgalkinru
Фото:instagram.com/tatiana_navka/ Фото: pixabay.com Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Знаменитости самозабвенно копались в огороде

В Москве уже сняли часть ограничений из-за коронавируса, и россияне постепенно возвращаются к обычной жизни. Сегодня "Утро.ру" расскажет, чем занимались на самоизоляции отечественные знаменитости.

Многие из них провели карантин за городом. Видимо, близость к земле подвигла некоторых артистов заняться традиционно русским делом – садоводством.

Например, звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко на карантине успела посадить экзотические помидоры черри. Она энергично копалась в грядке и возилась с рассадой.

В свою очередь, шоумен Максим Галкин тоже предстал перед подписчиками в необычном образе – он снялся в теплице, и рассказал, что на их с Аллой Пугачевой звездном огороде выращиваются помидоры и лук.

Знаменитая фигуристка и жена государственного служащего Татьяна Навка поделилась кадрами, на которых семья высаживает черешню. В высадке дерева принял участие и сам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К слову, выход с саженцем черешни стал первым появлением переболевшего коронавирусом Пескова на публике после больницы. Тогда россиян поразил вид приближенного к Путину госслужащего – за время болезни он успел отрастить бороду.


Ольга ФЕДОРОВА

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