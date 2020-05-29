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Песков сильно изменился за время коронавируса

Песков сильно изменился за время коронавируса
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На больничном пресс-секретарь президента успел отрастить густую бороду

Внешность переболевшего коронавирусом Дмитрия Пескова претерпела значительные изменения. Жена государственного служащего фигуристка Татьяна Навка опубликовала видео, на котором показала своего супруга с бородой.

Излечившийся от COVID-19 пресс-секретарь российского лидера выписался из больницы и вернулся к своим обязанностям. Сегодня его супруга поделилась роликом, на котором семья высаживает черешню.

Предваряя вопросы о сильно изменившемся после заболевания Пескове, Навка сразу же в подписи к посту объяснила необычный внешний вид пресс-секретаря президента. "Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских", – написала фигуристка.

Спортсменка также рассказала, что их пятилетняя дочь Надежда потребовала вернуть прежний облик папы

Напомним, о заболевании одного из ближайших к Владимиру Путину людей стало известно 12 мая. Коронавирусом заболела и жена Пескова. Однако фигуристке удалось легко справиться с болезнью, а вот Пескова госпитализировали.

Уже к 26 мая Дмитрий Песков полностью излечился и вернулся к выполнению своего профессионального долга.

Ольга ФЕДОРОВА

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