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Песков вернулся к работе после заражения COVID-19

Песков вернулся к работе после заражения COVID-19
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента выйдет на связь с журналистами 26 мая

Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и вновь возвращается к работе. 

Во вторник, 26 мая, пресс-секретарь президента России проведет конференц-колл с прессой, сообщает телеграм-канал "Карточный домик: Россия".

Накануне Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19, рассказала Daily Storm его жена Татьяна Навка. По словам фигуристки, они планируют соблюдать карантин еще около недели.

Своими планами после болезни с телеграм-каналом Life Shot поделился и сам пресс-секретарь. "Постепенно начну работать в домашнем режиме", – сказал Песков 25 мая.

О том, что у пресс-секретаря Владимира Путина нашли коронавирус, стало известно 12 мая. Песков попал в больницу, где все это время лечился от двусторонней пневмонии. Заразилась также и его супруга.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал о "кровожадности" вируса и высокой температуре.

Карина СИРАЗОВА

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