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Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и вновь возвращается к работе.
Во вторник, 26 мая, пресс-секретарь президента России проведет конференц-колл с прессой, сообщает телеграм-канал "Карточный домик: Россия".
Накануне Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19, рассказала Daily Storm его жена Татьяна Навка. По словам фигуристки, они планируют соблюдать карантин еще около недели.
Своими планами после болезни с телеграм-каналом Life Shot поделился и сам пресс-секретарь. "Постепенно начну работать в домашнем режиме", – сказал Песков 25 мая.
О том, что у пресс-секретаря Владимира Путина нашли коронавирус, стало известно 12 мая. Песков попал в больницу, где все это время лечился от двусторонней пневмонии. Заразилась также и его супруга.
Ранее пресс-секретарь президента рассказал о "кровожадности" вируса и высокой температуре.
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