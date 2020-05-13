Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь
Подхвативший коронавирус Дмитрий Песков пообщался с журналистами.
Пресс-секретарь президента России раскрыл подробности своего диагноза. Медики обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Напомним, о том, что Песков заразился, стало известно накануне, 12 мая.
По его словам, в первый день после того, как у него нашли COVID-19, симптомов не было. Затем температура начала повышаться.
"потом началась температура чуть выше 37... И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем... Ну 37,8 ночью", – поделился Песков с "Коммерсантом".
Лечиться дома Песков не может из-за двусторонней пневмонии. Такое возможно лишь в случае поражения одного легкого. Поэтому ему пришлось лечь в больницу.
Пресс-секретарь президента предупредил россиян о "кровожадности" вируса и призвал вовремя обращаться к врачу.
"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", – заключил он.
Ранее Утро.ру писало о том, что состояние подхватившего коронавирус премьера РФ Михаила Мишустина изменилось.
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