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Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь

Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о здоровье

Подхвативший коронавирус Дмитрий Песков пообщался с журналистами.

Пресс-секретарь президента России раскрыл подробности своего диагноза. Медики обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Напомним, о том, что Песков заразился, стало известно накануне, 12 мая.

По его словам, в первый день после того, как у него нашли COVID-19, симптомов не было. Затем температура начала повышаться.

"потом началась температура чуть выше 37... И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем... Ну 37,8 ночью", – поделился Песков с "Коммерсантом".

Лечиться дома Песков не может из-за двусторонней пневмонии. Такое возможно лишь в случае поражения одного легкого. Поэтому ему пришлось лечь в больницу.

Пресс-секретарь президента предупредил россиян о "кровожадности" вируса и призвал вовремя обращаться к врачу.

"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", – заключил он.

Ранее Утро.ру писало о том, что состояние подхватившего коронавирус премьера РФ Михаила Мишустина изменилось.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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