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Состояние Мишустина изменилось

Состояние Мишустина изменилось
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеПутин возмутился медлительностью чиновников
Премьер приступил к работе после заражения коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин, подхвативший в конце апреля коронавирус,  идет на поправку. Об этом сообщил в среду, 13 мая, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Надеемся, что на следующей неделе он будет на рабочем месте",  – отметил Мурашко. По его словам, премьеру еще требуется лечение, но "динамика положительная", и состояние здоровья позволяет втягиваться в работу.

Между тем в среду, 13 мая, Мишустин уже провел совещание по социально-экономической политике страны. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает РИА "Новости". 

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заразился коронавирусом, но предпочел лечиться в больнице.

Николай ВИКТОРОВ

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