Опасная инфекция вплотную подобралась к главе РФ Владимиру Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подхватил коронавирус. Об этом он сам сообщил во вторник, 12 мая.

По последним данным, Песков сейчас находится в больнице, передает РИА "Новости".

Жена Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, со своей стороны, сообщила, что тоже заболела: "Скорее всего, это от него (от мужа), так как он первый заболел. Он принес с работы", - цитирует Навку Daily Storm. Супруги приняли решение лечь в больницу, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи.

"У меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", – рассказала Навка.

Ранее COVID-19 был обнаружен у главы правительства РФ Михаила Мишустина. Он лечится дома под наблюдением врачей и работает онлайн. На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщал, что состояние премьера удовлетворительное, но температура еще высокая. Кроме того, коронавирусом заразились еще несколько членов кабмина.

По данным телеграм-канала "Мэйдэй", Песков не виделся с Путиным с конца апреля, все контакты и интервью проходили дистанционно.

На утро 12 мая в России выявлены более 232 тысяч заболевших коронавирусом.