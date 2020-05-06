Вслед за премьером Михаилом Мишустиным, COVID-19 нашли у министра культуры Ольги Любимовой

У министра культуры России нашли COVID-19. Болезнь у Ольги Любимовой протекает в легкой форме. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства министра Анна Усачева.

По ее словам, тест на коронавирус у главы Минкультуры оказался положительным, уже некоторое время она находится дома. Любимова проводит совещания и переговоры в режиме онлайн.

Как рассказала Усачева изданию РБК, Любимова не чувствует себя настолько плохо, чтобы ложиться в больницу.

Глава министерства культуры стала третьим членом правительства, у которого врачи подтвердили коронавирус. Ранее инфекцию из Китая нашли у премьер-министра Михаила Мишустина и у главы Минстроя Владимира Якушева.

По последним данным, в России 165 929 зараженных коронавирусом. Умерло от инфекции 1 537 пациентов, выздоровело 21 327 россиян.