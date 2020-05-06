Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Третий министр заразился коронавирусом

Третий министр заразился коронавирусом
Ольга Любимова. Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вслед за премьером Михаилом Мишустиным, COVID-19 нашли у министра культуры Ольги Любимовой

У министра культуры России нашли COVID-19. Болезнь у Ольги Любимовой протекает в легкой форме. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства министра Анна Усачева. 

По ее словам, тест на коронавирус у главы Минкультуры оказался положительным, уже некоторое время она находится дома. Любимова проводит совещания и переговоры в режиме онлайн. 

Как рассказала Усачева изданию РБК, Любимова не чувствует себя настолько плохо, чтобы ложиться в больницу. 

Глава министерства культуры стала третьим членом правительства, у которого врачи подтвердили коронавирус. Ранее инфекцию из Китая нашли у премьер-министра Михаила Мишустина и у главы Минстроя Владимира Якушева. 

По последним данным, в России 165 929 зараженных коронавирусом. Умерло от инфекции 1 537 пациентов, выздоровело 21 327 россиян. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию

Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России

Цена на нефть снижается на мировом рынке

Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей