Третий министр заразился коронавирусом
У министра культуры России нашли COVID-19. Болезнь у Ольги Любимовой протекает в легкой форме. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства министра Анна Усачева.
По ее словам, тест на коронавирус у главы Минкультуры оказался положительным, уже некоторое время она находится дома. Любимова проводит совещания и переговоры в режиме онлайн.
Как рассказала Усачева изданию РБК, Любимова не чувствует себя настолько плохо, чтобы ложиться в больницу.
Глава министерства культуры стала третьим членом правительства, у которого врачи подтвердили коронавирус. Ранее инфекцию из Китая нашли у премьер-министра Михаила Мишустина и у главы Минстроя Владимира Якушева.
По последним данным, в России 165 929 зараженных коронавирусом. Умерло от инфекции 1 537 пациентов, выздоровело 21 327 россиян.
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