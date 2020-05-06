Возможность отмены пенсионной реформы оценили эксперты
Российские власти никогда не отменят пенсионную реформу, несмотря на эпидемию коронавируса и снижение уровня жизни населения страны и экономики в целом. К такому выводу пришел директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя подобные предположения.
Он категорически отверг такой поворот событий и выдвинул свою версию, почему это невозможно.
"Пенсионная реформа – это эффективный инструмент уничтожения
людей, насколько я могу судить. А господин Силуанов четко и ясно дал
понять, что людей он спасать не будет", – заявил "Царьграду" эксперт.
Делягин считает, что эпидемия COVID-19 и пенсионная реформа – это действия в одном направлении: "Это очень последовательная политика данного государства".
Также он полагает, что россияне очень надеются на отмену реформы.
Что конкретно известный политолог имел в виду, когда говорил о главе Минфина Антоне Силуанове, можно лишь гадать. Возможно, последнее заявление министра об идее раздать напрямую гражданам деньги, как это сделали ряд стран в условиях эпидемии. По его мнению, Россия это не может сделать, поскольку у нас не печатают резервные валюты, которые можно было бы и "с вертолета разбрасывать".
Ранее в апреле экономист Михаил Хазин в интервью изданию "БИЗНЕС Online" высказал мнение, что в условиях эпидемии и снижения уровня экономики в стране президенту РФ Владимиру Путину придется уже в конце весны объявить об отмене пенсионной реформы. И именно это может стать серьезным шагом для преодоления последствий коронакризиса. Кроме того, уверен специалист, это улучшить имидж власти.
Примерно такой же точки зрения придерживается и
директор Центра политологических
исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.
По его словам, гипотетически снижение пенсионного возраста и отмена
пенсионной реформы могут стать одним из серьезных шагов для преодоления
последствий пандемии. Об этом он говорил "Свободной прессе".
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