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В Минфине объяснили отказ выдать деньги россиянам

В Минфине объяснили отказ выдать деньги россиянам
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Глава ведомства считает эту меру нецелесообразной

В последнее время в обществе эксперты и простые люди то и дело говорят об идее выдать россиянам средства просто так в период режима самоизоляции, который действует в стране из-за коронавируса. На эту тему высказался и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, государство могло бы пойти на такой шаг при одном условии – если бы рубль был мировой резервной валютой. 

Силуанов отметил, что в этом случае можно было бы потратить триллионы российского деревянного. Однако, по его словам, главное в сложившейся ситуации – помочь конкретным людям, которые больше всех нуждаются в поддержке в нашей стране. 

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать", – заявил глава Минфина газете "Ведомости". 

Руководитель ведомства подчеркнул, что важно не раздавать деньги всем подряд. Ведь сейчас перед властями стоит задача сделать все, чтобы бизнес сохранил сотрудников, а россияне смогли бы оплатить кредиты, жилье, найти средства на еду и другие важные расходы. 

Силуанов добавил, что малый бизнес, который пострадал от эпидемии, получил отсрочку в полгода по налогам и кредитам на зарплату, а также гранты в размере МРОТ на каждого работника, по его мнению, это немало. Чиновник также считает, что простить долги – не самый хороший метод борьбы с кризисом, но допустил их реструктуризацию. 

К тому, чтобы выдать людям деньги напрямую, призывал глава "Роснано" Анатолий Чубайс. 

Как напоминает издание URA.RU, об идее раздать россиянам деньги говорил и глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, у России нет инструментов для этой процедуры, как у США или Европы. А мэр Москвы Сергей Собянин, пишет RT, счел такую меру неподъемной для бюджетов регионов.

Полина ИВАНОВА

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