Состояние изменилось: Путин рассказал о здоровье Мишустина в больнице
Состояние Михаила Мишустина, которого забрали в больницу с коронавирусом, постепенно улучшается. Сейчас глава правительства восстанавливается. О его здоровье рассказал президент Владимир Путин.
На совещании с губернаторами и министрами российский лидер передал от заболевшего премьера наилучшие пожелания и добавил, что тот идет на поправку. Несмотря на температуру, Мишустин продолжает работать и принимает участие во всей работе властей, отметил Путин.
Президент также пожелал политику скорейшего выздоровления. По словам российского лидера, связь с премьером он поддерживает ежедневно, передает "МИР24".
О положительном тесте на коронавирус Мишустин сообщил 30 апреля, напоминает "Вечерняя Москва". Политика госпитализировали, однако он продолжает работать в режиме изоляции.
Сейчас его временно заменяет первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет "ФедералПресс".
С начала вспышки COVID-19 в России сегодня, 6 мая, премьер-министр впервые пропускает совещание у Путина. На встрече президент обсудит поэтапную отмену режима самоизоляции.
Ранее появились слухи, что из-за болезни Мишустин может лишиться поста премьер-министра после выздоровления.
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