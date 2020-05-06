Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Состояние изменилось: Путин рассказал о здоровье Мишустина в больнице

Путин рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Мишустина
Михаил Мишустин и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеТруд без отмены самоизоляции: кто из москвичей вернется на работу в мае
Премьер-министр идет на поправку

Состояние Михаила Мишустина, которого забрали в больницу с коронавирусом, постепенно улучшается. Сейчас глава правительства восстанавливается. О его здоровье рассказал президент Владимир Путин.

На совещании с губернаторами и министрами российский лидер передал от заболевшего премьера наилучшие пожелания и добавил, что тот идет на поправку. Несмотря на температуру, Мишустин продолжает работать и принимает участие во всей работе властей, отметил Путин.

Президент также пожелал политику скорейшего выздоровления. По словам российского лидера, связь с премьером он поддерживает ежедневно, передает "МИР24".

О положительном тесте на коронавирус Мишустин сообщил 30 апреля, напоминает "Вечерняя Москва". Политика госпитализировали, однако он продолжает работать в режиме изоляции.

Сейчас его временно заменяет первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет "ФедералПресс".

С начала вспышки COVID-19 в России сегодня, 6 мая, премьер-министр впервые пропускает совещание у Путина. На встрече президент обсудит поэтапную отмену режима самоизоляции.

Ранее появились слухи, что из-за болезни Мишустин может лишиться поста премьер-министра после выздоровления.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию

Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России

Цена на нефть снижается на мировом рынке

Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей