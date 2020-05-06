Премьер-министр идет на поправку

Состояние Михаила Мишустина, которого забрали в больницу с коронавирусом, постепенно улучшается. Сейчас глава правительства восстанавливается. О его здоровье рассказал президент Владимир Путин.

На совещании с губернаторами и министрами российский лидер передал от заболевшего премьера наилучшие пожелания и добавил, что тот идет на поправку. Несмотря на температуру, Мишустин продолжает работать и принимает участие во всей работе властей, отметил Путин.

Президент также пожелал политику скорейшего выздоровления. По словам российского лидера, связь с премьером он поддерживает ежедневно, передает "МИР24".

О положительном тесте на коронавирус Мишустин сообщил 30 апреля, напоминает "Вечерняя Москва". Политика госпитализировали, однако он продолжает работать в режиме изоляции.

Сейчас его временно заменяет первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет "ФедералПресс".

С начала вспышки COVID-19 в России сегодня, 6 мая, премьер-министр впервые пропускает совещание у Путина. На встрече президент обсудит поэтапную отмену режима самоизоляции.

Ранее появились слухи, что из-за болезни Мишустин может лишиться поста премьер-министра после выздоровления.