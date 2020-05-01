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Слухи вокруг ухода Мишустина с должности прояснили

Слухи вокруг ухода Мишустина с должности прояснили
Михаил Мишустин. Фото: официальный сайт Правительства РФ (http://premier.gov.ru)
СМИ писали, что он может не вернуться в кресло премьера после выздоровления

О заболевании премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом стало известно 30 апреля. Об этом сам премьер рассказал Владимиру Путину во время видеоконференции. Он объяснил, что после положительного результата теста обязан соблюдать режим самоизоляции, поэтому вынужден временно передать свои обязанности.

Владимир Путин выразил свои сожаления и отметил, что сейчас такое может произойти с каждым. Президент пообещал, что продолжит и дальше советоваться с премьером по многим вопросам. 

Однако после новости о болезни Мишустина в СМИ появились слухи, что он может не вернуться на свой пост и после выздоровления. Это связывали с тем, что премьеру придется заняться запуском экономики, пострадавшей от эпидемии коронавируса. Ранее его основной задачей был контроль расходования средств на национальные проекты. 

Слухи о возможном уходе Мишустина с поста прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

“Это ерунда”, – приводит его слова РИА "Новости".

Пока на время отсутствия на посту Михаила Мишустина исполняющим обязанности премьер-министра назначили Андрея Белоусова. Соответствующий документ подписал лично Владимир Путин. Указ уже вступил в силу. 

Ранее "Утро.ру"  опубликовало подробности о болезни Мишустина. 

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