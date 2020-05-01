Слухи вокруг ухода Мишустина с должности прояснили
О заболевании премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом стало известно 30 апреля. Об этом сам премьер рассказал Владимиру Путину во время видеоконференции. Он объяснил, что после положительного результата теста обязан соблюдать режим самоизоляции, поэтому вынужден временно передать свои обязанности.
Владимир Путин выразил свои сожаления и отметил, что сейчас такое может произойти с каждым. Президент пообещал, что продолжит и дальше советоваться с премьером по многим вопросам.
Однако после новости о болезни Мишустина в СМИ появились слухи, что он может не вернуться на свой пост и после выздоровления. Это связывали с тем, что премьеру придется заняться запуском экономики, пострадавшей от эпидемии коронавируса. Ранее его основной задачей был контроль расходования средств на национальные проекты.
Слухи о возможном уходе Мишустина с поста прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
“Это ерунда”, – приводит его слова РИА "Новости".
Пока на время отсутствия на посту Михаила Мишустина исполняющим обязанности премьер-министра назначили Андрея Белоусова. Соответствующий документ подписал лично Владимир Путин. Указ уже вступил в силу.
Ранее "Утро.ру" опубликовало подробности о болезни Мишустина.
Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина
Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым
Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус
Когда-то средство избавило человечество от проказы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- СМИ: полные мертвецов грузовики обнаружены в США
- Трамп потребовал от спецслужб доказать вину Китая в эпидемии
- Эксперты: после карантина сотни миллионов человек останутся без работы
- Страдающая от коронавируса Италия ждет прилета россиян уже в июне
Здоровье
- Упражнения для пожилых: дыхательная гимнастика укрепит легкие
- Быстро и эффективно: что лучше всего помогает от похмелья
- Упражнение для потенции: ежедневная зарядка повысит тестостерон
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик