Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

У премьер-министра РФ Михаила Мишустина высокая температура. Об этом он сам рассказал изданию "КоммерсантЪ" после того, как ранее сегодя объявил в ходе видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным о том, что у него выявлен коронавирус.

Глава кабмина уточнил, что чувствует себя нездоровым.

Напомним, о своем положительном тесте на COVID-19 Мишустин рассказал чуть ли не в прямом эфире телеканала "Россия 24" после того, как врачи приняли решение ео госпитализировать. Путин пожелал премьеру быстрейшего выздоровления.

Правительство продолжит работу в прежнем режиме под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По последним данным, в России число инфицированных коронавирусом превысило 106 тыс., выздоровели свыше 11,6 тыс. пациентов, умерли 1073 человека.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

935 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей