Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

У премьер-министра РФ Михаила Мишустина высокая температура. Об этом он сам рассказал изданию "КоммерсантЪ" после того, как ранее сегодя объявил в ходе видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным о том, что у него выявлен коронавирус.

Глава кабмина уточнил, что чувствует себя нездоровым.

Напомним, о своем положительном тесте на COVID-19 Мишустин рассказал чуть ли не в прямом эфире телеканала "Россия 24" после того, как врачи приняли решение ео госпитализировать. Путин пожелал премьеру быстрейшего выздоровления.

Правительство продолжит работу в прежнем режиме под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По последним данным, в России число инфицированных коронавирусом превысило 106 тыс., выздоровели свыше 11,6 тыс. пациентов, умерли 1073 человека.

