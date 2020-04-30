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Мишустин заразился коронавирусом

Мишустин заразился коронавирусом
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Тесты на новую инфекцию оказались у российского премьера положительными

О том, что Михаил Мишустин заболел COVID-19, сначала сообщили СМИ. По сведениям источников, российского премьера госпитализировали.

О якобы положительном тесте на коронавирус у Мишустина сообщает издание Baza со ссылкой на два неназванных источника.

Позже выяснилось, что премьер сам заявил о заражении коронавирусом. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину на встрече, пишет РИА Новости. Мишустин будет соблюдать самоизоляцию. Президент пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан", – сказал он.

Пока исполнять обязанности Мишустина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, уточняет "Интерфакс". Путин это решение одобрил, глава государства уже подписал соответствующий указ, говорится на сайте Кремля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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