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В Москве допустили ужесточение ограничительных мер из-за эпидемии

В Москве допустили ужесточение ограничительных мер из-за эпидемии
Сергей Собянин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти могут снизить количество выдаваемых пропусков

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится, что власти пойдут на новые ограничительные меры. Так, по словам главы Москвы, количество выдаваемых пропусков сократят. 

Об этом Собянин рассказал в программе "Опасный вирус 4" в эфире "России 1". 

"Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем их выдачи", – сказал мэр Москвы, добавив, что ужесточится сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними. 

Он также подчеркнул, что никаких послаблений ждать не стоит, пока число зараженных будет увеличиваться. Собянин также поведал, что сценарий с коронавирусом в России идет по европейскому образцу, а не китайскому. Поэтому, по его словам, важно бороться с эпидемией, сглаживая пики. 

Мэр столицы также признался, что его кабинет подготовлен к работе на случай, если он заразится коронавирусом. Однако Собянин надеется, что если это и произойдет, то болезнь будет протекать в легкой форме. Тем не менее мэр города не планирует самоизолироваться сейчас, он продолжает ходить по больницам и медцентрам и посещать строящиеся объекты, ведь столица, по его словам, продолжает жить. 

Полина ИВАНОВА

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