Власти могут снизить количество выдаваемых пропусков

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится, что власти пойдут на новые ограничительные меры. Так, по словам главы Москвы, количество выдаваемых пропусков сократят.

Об этом Собянин рассказал в программе "Опасный вирус 4" в эфире "России 1".

"Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем их выдачи", – сказал мэр Москвы, добавив, что ужесточится сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними.

Он также подчеркнул, что никаких послаблений ждать не стоит, пока число зараженных будет увеличиваться. Собянин также поведал, что сценарий с коронавирусом в России идет по европейскому образцу, а не китайскому. Поэтому, по его словам, важно бороться с эпидемией, сглаживая пики.

Мэр столицы также признался, что его кабинет подготовлен к работе на случай, если он заразится коронавирусом. Однако Собянин надеется, что если это и произойдет, то болезнь будет протекать в легкой форме. Тем не менее мэр города не планирует самоизолироваться сейчас, он продолжает ходить по больницам и медцентрам и посещать строящиеся объекты, ведь столица, по его словам, продолжает жить.