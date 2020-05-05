Представитель Мишустина раскрыл детали состояния премьер-министра
Михаил Мишустин после заражения коронавирусом чувствует себя в целом нормально и продолжает работать. Ему проводят плановое лечение. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
По словам представителя политика, Мишустина поместили в одну из государственных клиник. В каком именно учреждении проходит лечение премьер, не раскрывается. Врачи подключили к лечению препараты, которые рекомендует Минздрав для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Однако Мишустин не прекратил решать рабочие дела, находясь в больнице.
“Премьер министр активно контактирует с коллегами по телефону”, – приводит слова Белякова РИА "Новости".
Михаил Мишустин сообщил о положительном тесте на коронавирус 30 апреля. Пока его обязанности исполняет Андрей Белоусов.
Ранее утверждалось, что после лечения от коронавируса премьер может не вернуться на свой пост. Слухи об этом прояснили в Кремле.
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