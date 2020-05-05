Политика поместили в больницу для лечения от COVID-19

Михаил Мишустин после заражения коронавирусом чувствует себя в целом нормально и продолжает работать. Ему проводят плановое лечение. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

По словам представителя политика, Мишустина поместили в одну из государственных клиник. В каком именно учреждении проходит лечение премьер, не раскрывается. Врачи подключили к лечению препараты, которые рекомендует Минздрав для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Однако Мишустин не прекратил решать рабочие дела, находясь в больнице.

“Премьер министр активно контактирует с коллегами по телефону”, – приводит слова Белякова РИА "Новости".

Михаил Мишустин сообщил о положительном тесте на коронавирус 30 апреля. Пока его обязанности исполняет Андрей Белоусов.

Ранее утверждалось, что после лечения от коронавируса премьер может не вернуться на свой пост. Слухи об этом прояснили в Кремле.