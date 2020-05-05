Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Резкий рост безработицы: без места рискует остаться 7 миллионов россиян

Резкий рост безработицы: без места рискует остаться 7 миллионов россиян
Фото: pixabay.com
К концу 2020 года в стране трудовых мест могут лишиться миллионы россиян

России спрогнозировали два сценария развития безработицы из-за распространения пандемии коронавируса – оптимистичный и пессимистичный. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов изданию "Российская газета".

При оптимистичном варианте к концу 2020 г. количество безработных в РФ возрастет на полтора миллиона человек – до пяти миллионов, и составит около 7,3%. Второй сценарий выглядит еще хуже – без работы могут остаться 7 млн россиян, или 10,5%.

По мнению эксперта, ситуация с безработицей в стране пойдет по оптимистичному сценарию. Свой вывод он сделал на основе таких факторов, как наличие большого количества бюджетников, отсутствие практики у предприятий увольнять сотрудников (вместо этого они сокращают расходы на оплату труда), также руководители отправляют персонал в административные отпуска.

Одним словом, в любом случае трудовому населению страны нужно готовиться или к потере части зарплаты, или все-таки лишиться работы, хотя и временно.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 в России составляет 155 370 человек, умерло 1 451 инфицированных, выздоровели 19 865 пациентов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 5 мая

Скандал из-за сокрытия информации о заражении и рост случаев домашнего насилия в стране - главные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Вашингтон назвал способы возможного вмешательства Москвы в выборы - 2020

По мнению властей США, Россия может консультировать выгодного для нее кандидата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей