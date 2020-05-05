К концу 2020 года в стране трудовых мест могут лишиться миллионы россиян

России спрогнозировали два сценария развития безработицы из-за распространения пандемии коронавируса – оптимистичный и пессимистичный. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов изданию "Российская газета".

При оптимистичном варианте к концу 2020 г. количество безработных в РФ возрастет на полтора миллиона человек – до пяти миллионов, и составит около 7,3%. Второй сценарий выглядит еще хуже – без работы могут остаться 7 млн россиян, или 10,5%.

По мнению эксперта, ситуация с безработицей в стране пойдет по оптимистичному сценарию. Свой вывод он сделал на основе таких факторов, как наличие большого количества бюджетников, отсутствие практики у предприятий увольнять сотрудников (вместо этого они сокращают расходы на оплату труда), также руководители отправляют персонал в административные отпуска.

Одним словом, в любом случае трудовому населению страны нужно готовиться или к потере части зарплаты, или все-таки лишиться работы, хотя и временно.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 в России составляет 155 370 человек, умерло 1 451 инфицированных, выздоровели 19 865 пациентов.