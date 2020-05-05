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Важные новости о коронавирусе в России на 5 мая

Важные новости о коронавирусе в России на 5 мая
Фото: Elena Dunn/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеСвежая статистика по коронавирусу на 5 мая
Скандал из-за сокрытия информации о заражении и рост случаев домашнего насилия в стране - главные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

К 5 мая количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в России составило 145 268 человек. Сообщается, что среди новых случаев инфицирования около 50% составили люди с отсутствием каких-либо симптомов болезни. Жертвами вируса стали 1356 человек. 

В Нижневартовске разразился скандал из-за сокрытия заболевания COVID-19 одной из пассажирок рейса Москва-Нижневартовск. Несовершеннолетняя девушка прилетела в город вместе с родителями. О положительном тесте на коронавирус у подростка стало известно специальным службам уже после приземления самолета. На борту находились 41 человек, включая экипаж. Всем сделали тесты и отправили соблюдать самоизоляцию. Заявление на возбуждение уголовного дела по данному случаю уже направили в суд. 

С начала апреля увеличилось количество жалоб на домашнее насилие более, чем вдвое. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она утверждает, что за последний месяц, по данным НКО, количество жалоб на домашнее насилие составило более 13 тысяч случаев против 6 тысяч в марте. 

В Калининградской области работать во время эпидемии коронавируса отказались около 350 медиков. Об этом со ссылкой на регионального министра здравоохранения Александра Кравченко сообщает РИА "Новости". Врачи решили прекратить работу еще до начала “коронавирусной истории”. Сейчас в регионе на лечении от инфекции находятся 93 медика.

В Приморье нарушителей масочного режима будут выявлять с помощью камер наблюдения. Всего в регионе обнаружили 547 случаев инфицирования. 

В Москве дополнительно оборудовали более 30 тыс. больничных мест для лечения больных коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано более 74 тысяч случаев заболевания.

Заместитель мэра столицы по социальной политике Анастасия Ракова сообщила, что в городе вылечились еще 297 пациентов. Общее количество выздоровевших составило 7870 человек. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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правдолюб
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вот и пошла оптимизацыя -голиковой и скварцовай
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