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Больше 10 тысяч зараженных: последняя статистика по коронавирусу на 4 мая

Больше 10 тысяч зараженных: последняя статистика по коронавирусу на 4 мая
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ российском городе разразился скандал из-за сокрытия диагноза COVID-19
За сутки от COVID-19 умерли еще 76 человек

В России наступил 36-й день карантина из-за эпидемии коронавируса. Оперативный штаб, как всегда, отчитался о ситуации в стране. Так, за сутки в России инфекцию из Китая нашли у 10 581 человек в 82 регионах. У 50,6% не было симптомов болезни. Всего в РФ COVID-19 подхватили уже 145 268 жителей.

Москва продолжает лидировать по числу зараженных. В столице за сутки врачи обнаружили вирус к 5795 горожан. Следом идет Подмосковье – там диагноз подтвердили у 803 человек. Третью строчку занимает Санкт-Петербург – там 317 новых случаев. 

Растет и число жертв эпидемии. Оно достигло 76 человек. За день от коронавируса умерло 1356 россиян. 

При этом от COVID-19 за день излечились еще 1456 россиян. За все время эпидемии выздоровели 18 095 жителей страны. 

Однако в Роспотребнадзоре считают, что COVID-19 останется с человечеством навсегда. Прекратить его циркуляцию невозможно. Впрочем, по мнению экспертов, ситуация начнет улучшаться через две недели или, по другим прогнозам, в конце июня – начале июля.

Все важные и последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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