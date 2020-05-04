Больше 10 тысяч зараженных: последняя статистика по коронавирусу на 4 мая
В России наступил 36-й день карантина из-за эпидемии коронавируса. Оперативный штаб, как всегда, отчитался о ситуации в стране. Так, за сутки в России инфекцию из Китая нашли у 10 581 человек в 82 регионах. У 50,6% не было симптомов болезни. Всего в РФ COVID-19 подхватили уже 145 268 жителей.
Москва продолжает лидировать по числу зараженных. В столице за сутки врачи обнаружили вирус к 5795 горожан. Следом идет Подмосковье – там диагноз подтвердили у 803 человек. Третью строчку занимает Санкт-Петербург – там 317 новых случаев.
Растет и число жертв эпидемии. Оно достигло 76 человек. За день от коронавируса умерло 1356 россиян.
При этом от COVID-19 за день излечились еще 1456 россиян. За все время эпидемии выздоровели 18 095 жителей страны.
Однако в Роспотребнадзоре считают, что COVID-19 останется с человечеством навсегда. Прекратить его циркуляцию невозможно. Впрочем, по мнению экспертов, ситуация начнет улучшаться через две недели или, по другим прогнозам, в конце июня – начале июля.
Все важные и последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру".
Важные новости о коронавирусе в России на 4 мая
Эксперты ждут пика эпидемии через неделю-две, названо условие формирования стойкого иммунитета к инфекции - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"
Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников
При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Запад обвинил Китай в уничтожении данных о вспышке коронавируса
- СМИ: Европа откроет границы не раньше осени
- Ученые обозначили пугающие сроки окончания эпидемии коронавируса
- ВОЗ потребовала немедленно усилить карантинные меры в Белоруссии
Здоровье
- Гимнастика для мозга: простые упражнения сохранят гибкость ума
- Онколог сообщил об опасности самостоятельного приема витаминов в период пандемии
- Паста Гиппократа: витаминный рецепт для здоровья сердца
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик