В Нижневартовске началось уголовное расследование

Молодая девушка прилетела самолетом в Нижневартовск из Москвы вместе с родителями. На руках у нее была справка с подтвержденным диагнозом COVID-19, однако ни она, ни ее близкие эту информацию не сообщили в профильные ведомства. Руководитель регионального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин случай подтвердил.

Сообщается, что эта информация стала известна в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Нижневартовска. Вопрос о прилетевшей пациентке задала одна из жительниц города и попросила дать по этому поводу разъяснения.

"Большая часть того, о чем говорит заявительница, правда. Это халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденным коронавирусом", – приводит слова руководителя регионального отдела Роспотребнадзора Виктора Перекокина РИА "Новости".

Глава штаба Василий Тихонов отметил, что девушка еще не совершеннолетняя, поэтому халатное отношение к заболеванию, вероятнее всего, наблюдается со стороны родителей.

На борту вместе с больной находились 34 пассажира и 7 человек экипажа. Всем сделали тесты на выявление заражения коронавирусом и отправили на принудительный карантин.

В УВД уже направили запрос о возбуждении уголовного дела по этому случаю.

Согласно последним данным, количество новых случаев заражения коронавирусом составило более 10 тысяч человек. У большинства не было никаких симптомов болезни.