Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В российском городе разразился скандал из-за сокрытия диагноза COVID-19

В российском городе разразился скандал из-за сокрытия диагноза COVID-19
Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеРоспотребнадзор: часть ограничений сохранится в России после отмены карантина
В Нижневартовске началось уголовное расследование

Молодая девушка прилетела самолетом в Нижневартовск из Москвы вместе с родителями. На руках у нее была справка с подтвержденным диагнозом COVID-19, однако ни она, ни ее близкие эту информацию не сообщили в профильные ведомства. Руководитель регионального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин случай подтвердил.

Сообщается, что эта информация стала известна в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Нижневартовска. Вопрос о прилетевшей пациентке задала одна из жительниц города и попросила дать по этому поводу разъяснения.

"Большая часть того, о чем говорит заявительница, правда. Это халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденным коронавирусом", – приводит слова руководителя регионального отдела Роспотребнадзора Виктора Перекокина РИА "Новости". 

Глава штаба Василий Тихонов отметил, что девушка еще не совершеннолетняя, поэтому халатное отношение к заболеванию, вероятнее всего, наблюдается со стороны родителей. 

На борту вместе с больной находились 34 пассажира и 7 человек экипажа. Всем сделали тесты на выявление заражения коронавирусом и отправили на принудительный карантин. 

В УВД уже направили запрос о возбуждении уголовного дела по этому случаю.

Согласно последним данным, количество новых случаев заражения коронавирусом составило более 10 тысяч человек. У большинства не было никаких симптомов болезни. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 4 мая

Эксперты ждут пика эпидемии через неделю-две, названо условие формирования стойкого иммунитета к инфекции - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников

При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей