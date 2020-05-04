Пожилым и людям с хроническими заболеваниями придется соблюдать правила до появления лекарства от COVID-19

Меры по постепенному выходу из самоизоляции могут начать вводить после 12 мая, однако часть из них может сохраниться на продолжительное время, пока не изобретут вакцину от коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она утверждает, что сейчас всем нужно научиться жить в новых условиях, которые диктует пандемия. Из-за существования вируса всегда есть риск начала новой эпидемии в стране. Попова утверждает, что даже при снятии ограничений, вероятнее всего, пожилым людям все-равно придется соблюдать режим самоизоляции.

“В условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока мы не найдем средство защиты – лекарство или вакцину”, – отметила глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу Россия 24.

Ранее Анна Попова рассказала, что после окончания майских праздников карантинные меры могут серьезно ужесточить до июня. На это решение повлияет поведение граждан в период выходных.

Согласно последним данным, коронавирусом в стране заразились более 145 тысяч человек.