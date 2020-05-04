Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Роспотребнадзор: часть ограничений сохранится в России после отмены карантина

Роспотребнадзор: часть ограничений сохранится в России после отмены карантина
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пожилым и людям с хроническими заболеваниями придется соблюдать правила до появления лекарства от COVID-19

Меры по постепенному выходу из самоизоляции могут начать вводить после 12 мая, однако часть из них может сохраниться на продолжительное время, пока не изобретут вакцину от коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

Она утверждает, что сейчас всем нужно научиться жить в новых условиях, которые диктует пандемия. Из-за существования вируса всегда есть риск начала новой эпидемии в стране. Попова утверждает, что даже при снятии ограничений, вероятнее всего, пожилым людям все-равно придется соблюдать режим самоизоляции. 

“В условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока мы не найдем средство защиты – лекарство или вакцину”, – отметила глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу Россия 24. 

Ранее Анна Попова рассказала, что после окончания майских праздников карантинные меры могут серьезно ужесточить до июня. На это решение повлияет поведение граждан в период выходных.

Согласно последним данным, коронавирусом в стране заразились более 145 тысяч человек. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 4 мая

Эксперты ждут пика эпидемии через неделю-две, названо условие формирования стойкого иммунитета к инфекции - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников

При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей